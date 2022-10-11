Оттава, 11 октября 2022, 03:40 — REGNUM В расположенной на западе Канады провинции Британская Колумбия были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,2. Об этом 10 октября сообщает канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями.
По её данным, эпицентр землетрясения располагался в 71 километре к юго-западу от населённого пункта Атлин. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
О пострадавших или разрушениях информации не поступало.
Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Тайваня.
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