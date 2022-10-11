Оттава, , 03:40 — REGNUM В расположенной на западе Канады провинции Британская Колумбия были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,2. Об этом 10 октября сообщает канадская государственная служба по наблюдению за землетрясениями.

Флаг Канады Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По её данным, эпицентр землетрясения располагался в 71 километре к юго-западу от населённого пункта Атлин. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Тайваня.

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