Санкт-Петербург, , 03:29 — REGNUM Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга на 10 ноября 2022 года назначил крупный фармацевтический тендер, в рамках которого планируется приобрести партию лекарств. Закупка будет проходить по схеме со встречным инвестиционным обязательством поставщика «по созданию, модернизации, освоению производства таких лекарственных препаратов на территории Санкт-Петербурга». Стартует тендер с начальной ценой более 16,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Медицина ru.torange.biz

Предполагается при оплате контракта задействовать средства бюджета Санкт-Петербурга. Максимальная цена контракта составляет 16 804 529 193,78 рубля.

Судя по данным из документации тендера, первые финансовые транши в адрес поставщика пойдут с 2026 года. Тогда планируется выплатить более 848 млн рублей.

«Остаточный срок годности товара на дату поставки заказчику должен составлять не менее 15 месяцев», — отмечается в документации.

Контракт будет включать 14 этапов и будет действовать десять лет — до 14 ноября 2032 года.

Победителю даётся 36 месяцев на создание, модернизацию и освоение производств лекарств. При этом минимальный объем инвестиций со стороны поставщика должен составить 2,3 млрд рублей.

В списке закупки — порядка 50 наименований препаратов для разных сфер применения, в том числе «Сунитиниб», «Ривароксабан», «Палбоциклиб» и другие.