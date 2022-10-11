Новая Каховка, Херсонская область, , 03:16 — REGNUM Сирена воздушной тревоги сработала в городе Новая Каховка херсонской области. Об этом 11 октября сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Тревога

Уточняется, что первая за наступившие сутки сирена воздушной тревоги сработала в 02:26 мск. Жителей просят пройти в укрытия.

Пока неизвестна точная причина срабатывания сирены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в воздухе над Херсонской областью были сбиты одна баллистическая ракета «Точка-У» киевских нацистов и шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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