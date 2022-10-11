Омск, 11 октября, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Центры социальной поддержки семей мобилизованных начали работу в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Вопрос создания центров на совещании с главами районов 10 октября обсудил губернатор региона Александр Бурков. Известно, что такие центры уже работают в округах Омска и теперь появятся в каждом районе. Руководителями штабов станут главы районов.

В состав штаба войдут муниципальные профильные службы, специалисты областного министерства труда и соцразвития, комплексного центра соцобслуживания, центральной районной больницы. Штаб должен оказывать необходимую социальную поддержку каждой обратившейся семье мобилизованных.

Бурков поручил штабу разбирать каждый вопрос, будь то помощь с дровами или определение ребёнка в детский сад.

«Нужно внимательно относиться к каждому человеку, который придёт к вам в штаб по поддержке семей мобилизованных граждан. Работаем индивидуально, чтобы без внимания у нас не остался ни один человек», — подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области принято решение о выделении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей каждому мобилизованному из региона.

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