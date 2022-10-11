Красногорск, , 03:06 — REGNUM Арбитраж Подмосковья оставил без рассмотрение иск администрации Химок к ППК «Фонд развития территорий» после того, как истец повторно не явился в судебное заседание. Суд посчитал, что власти утратили «интерес к предмету спора». Определение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Судья уточнила, что истец повторно не явился на заседание, а также не реализовал своё право на ознакомление с материалами дела, никаких ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие не подавал и об отложении также не заявлял. Из этого был сделан вывод об утрате интереса к предмету спора.

Напомним, в споре речь шла о расторжении договора аренды земельного участка, который был подписан в 2016 году. Истец также требовал обязать ответчика вернуть надел общей площадью более 27,3 тыс. кв. м. Спорный участок предназначен для строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.