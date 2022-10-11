Сан-Сальвадор, 11 октября, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Не менее 16 человек погибли в результате удара тропического шторма «Джулия» по странам Центральной Америки, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти государств.

pictures Jettcom Тропический шторм

Ранее сообщалось о 14 жертвах природной стихии. В Сальвадоре из-за наступления циклона погибли девять человек, в том числе пятеро военнослужащих. Еще по меньшей мере 830 человек были эвакуированы.

В Панаме «Джулия» унесла жизни двоих человек. Также подтверждена гибель пяти жителей Гондураса, где еще 9200 человек покинули свои жилища и спрятались в убежищах.

В Никарагуа шторм оставил без света 1 млн человек. Кроме того, более 13 тысяч никарагуанских семей были вынуждены эвакуироваться из-за проливных дождей и наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября по побережью американского штата Флорида ударил тропический ураган «Иэн», от последствий которого в США погибли более 100 человек.