Токио, 11 октября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Решение об отмене запрета на въезд для индивидуальных туристов и решение об отмене ограничений на число въезжающих в страну за сутки вступили в силу с 11 октября в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Уточняется, что запреты были введены с целью предотвратить распространение коронавируса. О прекращении действия запретов объявил 22 сентября премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Кроме того, с 11 октября в Японии стартуют компании для стимуляции внутреннего туризма, включающие предоставление скидок на посещение различных мероприятий. До этого дня в стране оставались под запретом самостоятельные поездки, когда турист сам планировал маршрут, покупал билеты и бронировал гостиницу.

Напомним, число иностранных туристов в Японии постоянно росло, а в 2019 году страну посетило рекордное количество путешественников из других стран — 31,88 млн человек. Однако в последующие годы все планы Японии на рост туризма были сорваны в связи с пандемией коронавируса.