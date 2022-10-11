Ченнаи, Индия, , 02:56 — REGNUM В Индию прибыло судно Win Sino с грузом растительного масла с территории б. УССР, временно контролируемой киевскими нацистами. Это следует из данных сервиса отслеживания судов Marine Traffic по состоянию на 03:05 по местному времени 11 октября (23:35 мск 10 октября).

Подсолнечное масло ru.torange.biz

В настоящее время Win Sino пришвартовано в порту Ченнаи.

Судно Win Sino с 43,5 тыс. тонн подсолнечного масла 12 сентября вышло из порта Южный. Вывоз продовольствия был одобрен Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, из находящихся под контролем Киева портов на территории б. УССР вышли ещё 13 судов с зерном.

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