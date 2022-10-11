Тайбэй, , 02:54 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Тайваня, сообщает китайский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

По его данным, эпицентр землетрясения находился к востоку от острова. Его точные координаты составили 23,93 градуса северной широты и 122,26 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 20 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в восточных районах Тайваня. Его очаг находился на глубине 30,4 километров. Пострадавших не было.

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