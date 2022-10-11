Пекин, , 02:43 — REGNUM Американский президент Джо Байден нередко противоречит сам себе, что свидетельствует о наличии хаоса во внешней политике США, заявил журналист Элиас Сепеда в статье для китайской газета The Global Times.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он указал на слова главы Белого дома об «угрозе ядерного Армагеддона» из-за ситуации вокруг территории бывш. УССР. При этом глава пресс-службы американского президента завила, что разведка США до сих пор не видит каких-либо признаков готовности Москвы применить ядерное оружие.

«Противоречия сохраняются в заявлениях президента и его команды. Такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США, и такой хаос увеличивает риск будущей войны», — отметил обозреватель.

Журналист также указал на высказывания Байдена об увеличении помощи Тайваню. Однако официальный Белый дом утверждал, что США продолжают сохранять курс на невмешательство в китайские внутренние дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отставной американский военный Джеймс Брэдли назвал Джо Байдена плохим президентом из-за его постоянной заботы о киевском режиме. По его словам, действующий глава Белого дома не способен решить внутренние проблемы США, однако выделяет огромные деньги на помощь Киеву.