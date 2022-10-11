Берлин, 11 октября 2022, 02:38 — REGNUM Быстрее поставить киевским нацистам танки западного производства (включая немецкие «Леопарды»), боевые машины пехоты (БМП) и другое тяжёлое вооружение призвал глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер, представляющий в немецком парламенте «зелёных». Об этом он заявил в опубликованном 11 октября интервью медиагруппе Funke.

Политик высказался о необходимости отправки на территорию б. УССР немецких танков в преддверии экстренной встречи лидеров стран G7, созываемой после массированных ракетных ударов России по объектам, находящимся под контролем киевского режима. Хофрайтер подчеркнул, что «Европе и Германии ещё предстоит сделать больше».

«Важно проверить, можно ли поставить системы ПВО быстрее. Кроме того, должны быть поставлены наконец БМП и танки западной разработки… [Также] необходимо активизировать усилия по международной изоляции России».
Антон Хофрайтер

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что киевский режим «очень скоро» получит от Германии первую из систем ПВО IRIS-T SLM.

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