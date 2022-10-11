Берлин, , 02:38 — REGNUM Быстрее поставить киевским нацистам танки западного производства (включая немецкие «Леопарды»), боевые машины пехоты (БМП) и другое тяжёлое вооружение призвал глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер, представляющий в немецком парламенте «зелёных». Об этом он заявил в опубликованном 11 октября интервью медиагруппе Funke.

Политик высказался о необходимости отправки на территорию б. УССР немецких танков в преддверии экстренной встречи лидеров стран G7, созываемой после массированных ракетных ударов России по объектам, находящимся под контролем киевского режима. Хофрайтер подчеркнул, что «Европе и Германии ещё предстоит сделать больше».

Антон Хофрайтер «Важно проверить, можно ли поставить системы ПВО быстрее. Кроме того, должны быть поставлены наконец БМП и танки западной разработки… [Также] необходимо активизировать усилия по международной изоляции России».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что киевский режим «очень скоро» получит от Германии первую из систем ПВО IRIS-T SLM.

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