Иван Коновалов, 11 октября 2022, 08:02 — REGNUM 10 октября стал приветственным днем для командующего Объединенной группировкой войск ВС РФ в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина, назначенного на этот пост двумя дня ранее. В кануне своего дня рождения «генерал Армагеддон», такое прозвище получил главнокомандующий в результате успешной антитеррористической компании в Сирии, нанес сокрушительный удар по энергетической инфраструктуре бывш. УССР в качестве возмездия за теракт киевского режима на Крымском мосту. Именно так трактуют в Сети произошедшее 10 октября.

Сергей Суровикин
Сергей Суровикин
Министерство обороны России

Массированной ракетной атаке подверглась вся территория, подконтрольная режиму, прежде всего удары были нанесены по энергетическим комплексам, структурам связи, административным зданиям и военным объектам. Атака стала самой мощной в глазах народа еще с начала специальной военной операции 24 февраля. Расслабленные и уверенные в своей неприкосновенности жители б. УССР настолько привыкли к безвозмездному террору мирных районов Донбасса с тиражированием в поп-культуру последствий своих террористических атак и к лицемерной «помощи» западных союзников, что утренний ракетный налет стал для них неожиданностью, как и для систем ПВО, стоящих на вооружении ВСУ. В продуктовых магазинах за считаные часы начали пропадать продукты питания, а сотрудники магазинов не справлялись с потоком у касс. У АЗС собирались километровые автомобильные очереди.

Паника жителей, обесточенные города и пустые полки супермаркетов сегодня говорят об обратной стороне националистической пропаганды киевского режима. Внушение мифического несокрушимого национального духа обернулось распущенностью и отдалением от реальности, заставившими их поверить в отсутствие решительности у русского командования.

«Спасибо, что даешь повод для гордости», — обращается к Суровикину пользователь «ВКонтакте» Максим Шарипов.

«Когда новые марочки, укропы?» — интересуется Максим Давыдов.

Пользователь Илья Соколов обратил внимание на новые высказывания советника министра внутренних дел киевского режима Антона Геращенко в его социальных сетях. «А тем временем…» — указывает Соколов на следующее сообщение. «Это не шоу. Пожалуйста, помогите нам победить. Помогите нам остаться в живых. Дайте нам боевые самолеты и ПВО», — умоляет Геращенко.

«Пожалуйста, дайте, подайте. Тьфу, нация попрошаек», — пишет Вячеслав Гаврилов.

«В честь его дня рождения будет запущен салют по территории бывш. УССР», — подозревает Олег Иов.

Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ
Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ
(с) ИА REGNUM

«Хороший подарок на день рождения. У меня — 23 марта, надеюсь, мне подарят Киев», — рассуждает Егор Егоров.

«Нечего было уничтожать Крымский мост и бомбить Запорожскую АЭС. Смеётся тот, кто смеётся последним», — восклицает Даня Сафаров.

«Мосты через Днепр должны были быть ликвидированы ещё 24 февраля. Почему они до сих пор целы?» — готовится к следующему этапу Всеслав Святославич.

«Да уж, прям салют в честь назначения», — комментирует Никита Климентьев.

«Добро пожаловать в Донецк, Незалежная», — напоминает киевскому режиму Иван Воробьев.

«Суровикин жёсткий. Я когда служил, он к нам с проверкой приезжал, я командиру бригады не завидовал», — вспоминает Дмитрий Щепеткин.

«Сразу видно, кто работает», — отметил Виталий Ткачев.

«Наконец-то», — пишет Олег Колесин.