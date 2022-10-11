Женева, Швейцария, , 02:27 — REGNUM Иранские специалисты приступили к использованию третьего каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана на подземном объекте в Натанзе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее Иран завершил установку каскада центрифуг IR-4 и шести каскадов IR-2m. Кроме того, на объекте в Натанзе планируется запустить еще три каскада центрифуг IR-2m, двое из которых уже устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что наблюдательный совет ООН по ядерной программе возобновил переговоры с Тегераном по вопросам, которые оставались нерешенными.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МАГАТЭ заявил о возобновлении переговоров с Ираном