Прага, 11 октября, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Жители Чехии всё чаще стали отказываться от горячей пищи из соображений экономии. Об этом 10 октября сообщает Lidovky.

Флаг Чехии

Уточняется, что цена на обед в ресторане возросла примерно на четверть, при этом часть зарплаты у чехов уже «съела» инфляция, поэтому люди стараются потратить как можно меньше, заказывая блюда подешевле, отказываясь от напитков и десертов.

Также отмечается, что и дома чехи стали сокращать затраты на еду и стараться меньше энергии тратить на её приготовление. В частности, жители Чехии стали готовить на ужин только бутерброды, а горячую еду многие семьи готовят только в выходные.

Напомним, из-за санкционного давления Запада на Россию стали повышаться цены на электроэнергию, газ, продукты питания в Европе и США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Чехии Петр Фиала считает, что возможное решение ЕС ограничить цены исключительно на российский газ не будет «хорошим шагом» в борьбе с энергетическим кризисом.