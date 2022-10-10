Красноярск, 11 октября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Во вторник, 11 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Остров Посадный

В 6:00 на Театральной площади было +7 °C.

Ночью с 11 на 12 октября ожидается до +5… +7 °C, облачно, дождь.

Скорость юго-западного ветра 5−10 м/с, при порывах 15−20 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В среду, 12 октября, в Красноярске до +6… +8 °C, облачно, дождь. Ночью — до +3… +4 °C, облачно, небольшие осадки.

В четверг, 13 октября, в Красноярске ожидается до +4… +6 °C днём и до +1… +3 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 11 октября в центральных районах Красноярского края местами ожидаются порывы юго-западного ветра до 15−20 м/с, в южных районах — до 15−18 м/с. В Хакасии ожидаются порывы западного ветра до 17−22 м/с.

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