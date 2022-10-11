Нью-Йорк, США, , 02:02 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию на территории бывш. УССР на фоне ударов Вооруженных сил России по объектам инфраструктуры киевского режима, сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, «на различных уровнях» состоялись «дипломатические контакты» Гутерреша с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш «глубоко шокирован» в связи с ударами ВС РФ по объектам на территории б. УССР, а секретариат ООН расценивает случившееся как «очередную неприемлемую эскалацию».

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