Нью-Йорк, США, 11 октября, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию на территории бывш. УССР на фоне ударов Вооруженных сил России по объектам инфраструктуры киевского режима, сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Кроме того, «на различных уровнях» состоялись «дипломатические контакты» Гутерреша с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш «глубоко шокирован» в связи с ударами ВС РФ по объектам на территории б. УССР, а секретариат ООН расценивает случившееся как «очередную неприемлемую эскалацию».