Мюнхен, Германия, , 02:00 — REGNUM Власти Мюнхена не исключают отмены концерта одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Роджер Уотерс Василий Иванов © ИА REGNUM

По ее сведениям, власти города недовольны планами провести концерт артиста в зале Olympiahalle в 2023 году. При этом обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер уже обвинял Уотерса в антисемитизме. Также власти города недовольны отношением музыканта к киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал США самым крупным источником зла во всем мире. Он отметил, что Вашингтон чаще убивает мирных людей, чаще вмешивается в выборы суверенных государств, а также ведет кампании по дезинформации в отношении неугодных стран.

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