Тбилиси, , 11:51 — REGNUM Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с осуждением российских ударов по Киеву, сообщант 10 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Шалва Папуашвили Parliament.ge

Папуашвили заявил, что он «потрясён неизбирательными ударами» России. Грузинский спикер назвал случившееся «безумием, которое дожно прератиться». Папуашвили сказал, что его мысли находятся с теми, кто пострадал во время взрыва. Он также выразил радость, что грузинские дипломаты не погибли и не получили ранений.

Напомним, что утром 10 октября вооружённые силы России нанесли ряд ударов по военным и иным объектам в Киеве и других городах бывш. УССР.