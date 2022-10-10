Прага, 11 октября, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Посольство Чехии в Киеве после ракетных ударов России закрывать не планируется. Об этом со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии Яна Липавского 10 октября сообщает информационное агентство ČTK.

Чехия

Ян Липавский «Чехия не планирует отзывать дипломатов с [территории б. УССР, контролируемой киевским режимом] и временно закрывать [там] свои дипломатические представительства».

По словам дипломата, деятельность посольства в Киеве имеет важное значение для отношений с режимом Зеленского. Липовский подчеркнул, что «были приняты все необходимые меры» безопасности. В настоящее время продолжает работать как посольство Чехии в Киеве, так и генеральное консульство во Львове.

Как сообщало ИА REGNUM, посол США в Киеве Бриджит Бринк рассказала своим подписчикам в социальной сети Twitter, что она не пострадала во время взрывов 10 октября на территории б. УССР.