Тбилиси, , 11:45 — REGNUM Автомобиль скандально бизнесмена Марлена Метонидзе взорвался в три часа ночи на парковке престижного жилого комплекса «KingDavid» в центре Тбилиси, сообщает 10 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Взрыв Luc Viatour

В результате аварии никто не пострадал, потому что в момент взрыва в машине никого не было. В настоящее время автомобиль, принадлежащий бизнесмену, был доставлен на экспертизу.

Сам Метонидзе на связь не выходит. Не исключено, что сегодняшний взрыв связан с местью бизнесмену.

Семь месяцев назад Метонидзе был одной из главных фигур кровавого противостояния на территории плавательного комплекса «Лагуна Вере». Он прибыл на разборку в бронежилете и в сопровождении 17 человек.

Тогда в результате перестрелки два человека были убиты. Раненый Метонидзе был доставлен в больницу, но вскоре был отпущен, так как, по имеющимся данным, у него есть влиятельные покровители в правительстве, сообщает телеканал.