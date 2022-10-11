Париж, , 01:30 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон, вернувшийся из поездки по регионам, вечером 10 октября провёл в Париже внеочередное заседание Совета по обороне в ограниченном составе. Об этом сообщает телеканал BFM.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В совещании участвовали министр иностранных дел Катрин Колонна и министр обороны Себастьен Лекорню.

Ранее стало известно о телефонном разговоре Макрона с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который попросил его дать «жёсткий» ответ на ракетный удар России по объектам на подконтрольной Киеву территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон осудил ракетные атаки на объекты, находящиеся на территории б. УССР, контролируемой киевским режимом.

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