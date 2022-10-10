Лондон, 11 октября, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала созвать экстренный саммит НАТО после ракетных ударов России по территории бывш. УССР, находящейся под контролем киевского нацистского режима. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном канцелярией главы британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

«Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь [киевскому режиму] победить», — заявила она.

Трасс также призвала ужесточить санкции против России. Ожидается, что официально свои призывы премьер-министр Великобритании огласит на встрече глав государств G7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский звонил по телефону главе британского правительства Лиз Трасс и просил ужесточить антироссийские санкции. Также главарь киевского режима потребовал увеличить поставки вооружений бандеровцам.