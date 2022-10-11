Нью-Йорк, США, , 01:17 — REGNUM Предложение о тайном голосовании по резолюции Запада, не признающей результаты референдумов в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу о воссоединении с Россией отклонила Генеральная Ассамблея ООН. Об этом 10 октября заявил председатель ГА ООН Чаба Короши.

Генассамблея ООН Patrick Gruban

Предложение о тайном голосовании по результатам референдумов выдвинул постпред России при ООН Василий Небензя. На это Короши ответил, что практика предполагает проведение дебатов, а потом голосование.

«Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании», —указал Короши.

Российский постпред назвал решение «мошенничеством», которое выгодно «известно кому» и в котором председатель ГА ООН сыграл ключевую роль. По словам Небензи, у стран-членов ООН пытаются украсть право свободно высказать своё мнение.

«В данном случае нам остается только выразить свое сожаление принятым вами решением и методами ведения заседания, которые сегодня продемонстрированы», — отметил Небензя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Небензя назвал цели, которые преследует НАТО в ситуации вокруг б. УССР.

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