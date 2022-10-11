11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили меры, которые предпринимает правительство, чтобы помочь представителям бизнеса, которые попали под частичную мобилизацию.

Светлана Рыбина, , 07:52 — REGNUM Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что правительство России утвердило план первоочередных мер по поддержке экономики и бизнеса в условиях частичной мобилизации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Военная спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Премьер-министр отметил, что граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью — как лично, так и через третьих лиц. Для этого им будет предоставлена возможность оформить доверенность на нового руководителя их бизнеса.

Кроме того, такие организации смогут оформить кредитные каникулы, отсрочку по аренде. Если же мобилизованный не сможет исполнять взятые на себя обязательства в рамках своей предпринимательской деятельности, то он получит «право на изменение условий договоров и на списание возникших неустоек».

«Наша экономика уже показала, что никакие санкции и никакие обстоятельства не смогут её уничтожить», — отметила Алсу Т.

Многие пользователи считают, что правительство проводит качественную работу по удержанию экономики России в стабильном состоянии даже в условиях таких форс-мажорных обстоятельств, как частичная мобилизация и спецоперация.

«Мишустин хорошо справляется с экономической ситуацией у нас в стране. Молодец», — пишет Лина З.

«Правильно делает правительство. Бизнес нужно поддерживать, как раз в такое нестабильное время», — отметил Глеб К.

Некоторые комментаторы готовы лично потерпеть, лишь бы правительство обеспечило нашей стране победу. Но нашлись и те, кто не считает, что частичная мобилизация — это повод для затягивания поясов.

«Мы потерпим! Сейчас главное — Победа!» — написала Офелия П.

«Пояса затянули на максимум люди. Хватит уже за счёт народа свои ошибки исправлять. Начните уже работать как следует!» — обращается Светлана М.

«А что терпеть? Надо, наоборот, наращивать производство, дать людям ещё больше работы, поднимать зарплаты, чтобы их зазывать. Экономика только так заработает, и чем лучше она будет функционировать, тем более здоровыми окажутся наши силы на фронте», — указывает Никита П.

«Перевод экономики на военные рельсы никак не означает падение уровня жизни. Всё вообще наоборот! План, внутренние инвестиции, жёсткий контроль и работа с населением — всё это сделает Россию самой богатой, а население самым благополучным!» — уверен Евгений У.

Ираклий Тоидзе. Все силы тыла на помощь фронту!

Часть людей полагает, что российской экономике нужны радикальные изменения, чтобы соответствовать тем вызовам, с которыми столкнулась наша страна.

«Полумерами эту войну не вытянуть. У России так грыжа может вылезти, господин Мишустин!» — пишет Василий К.

«Экономическая система России уже опаздывает со своими изменениями. Мишустин же понимает, что никто санкции не снимет, а война — это дело очень дорогое. Мы же не можем вот так бесконечно существовать на перепутье. Давайте уже, вводите плановую экономику и начинайте вливать деньги в собственную страну. А то привыкли бумажки на Западе покупать, вывозя нашу валюту за рубеж», — написал Максим Г.

Напомним, 10 октября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами о том, что правительство России утвердило план первоочередных мер по поддержке экономики и бизнеса в условиях частичной мобилизации.