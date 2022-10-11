Брюссель, , 00:58 — REGNUM Евросоюз объявил посла Никарагуа в Брюсселе персоной нон грата, сообщается на сайте Европейского совета.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение принято по предложению верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля. Вместе с тем в заявлении утверждается, что Брюссель якобы готов к переговорам при условии проведения диалога «в уважительном ключе».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября министерство иностранных дел Никарагуа объявило персоной нон грата посла ЕС в Манагуа Беттину Мушайдт. 20 сентября никарагуанские власти расторгли дипломатические отношения с Нидерландами.

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