Нью-Йорк, США, 11 октября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. НАТО стремится добиться ослабления или победы над Россией в ситуации вокруг территории бывш. УССР, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на Генассамблее организации.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

По его словам, Североатлантический альянс продолжает поддерживать киевский режим ради достижения своих личных целей. В частности, НАТО стремится к победе над Россией. При этом государства — члены военного блока не заинтересованы в мирном решении вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября страны — члены НАТО призвали оружейные компании нарастить объемы производства оружия и боеприпасов для увеличения поставок киевскому режиму. При этом у этих государств из-за поставок вооружений истощаются собственные запасы.