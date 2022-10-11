11 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 07:52 — REGNUM Информация о том, что в целом ряде крупных городов на территории бывшей УССР пропало электричество после массированного ракетного удара высокоточным оружием Российской Федерации, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Энергетика киевского режима Иван Шилов © ИА REGNUM

На данный момент известно, что частично электричество исчезло в Хмельницком и ряде районов Львовской и Киевской областей. При этом отмечается, что в Житомире света нет во всём городе. Киевские власти уже призвали жителей отказаться от пользования лифтами, а также отключить все электроприборы.

«Император гневается», — отметил Юрий А.

Многие пользователи пришли к выводу, что отключение света в ключевых городах на территории бывшей УССР магическим образом сказалось на резком сокращении «недовольных граждан» в комментариях.

«А то я смотрю, что из интернета исчезли «недовольные россияне». Без электричества сидят, бедненькие», — пишет Вячеслав С.

Некоторые комментаторы напомнили нацистам, что любые удары по мирному населению со стороны ВСУ они выдавали за какие-то мифические самообстрелы России, которые противоречат здравой логике.

«А что случилось, опять сами себя обстреливают?» — интересуется Анатолий Л.

«Зачем ВСУ обстреливают собственные города? Для того чтобы обвинить Россию?» — задаётся вопросом Сергей П.

«Как заведено у нациков — обстреляли себя сами», — издевается Никита У.

«Хорошо, что у нас ракеты высокоточные закончились ещё в марте месяце. Сами нацики об этом говорили. А то бы подумали на нас», — написал Андрей Г.

Часть людей также припомнила киевлянам, как они на протяжении дней с момента теракта на Крымском мосту радостно скакали по поводу убитых российских граждан и делали весёлые селфи на фоне горящей переправы.

Теракт на Крымском мосту Цитата из видео: «Пожар на Крымском мосту». 08.10.2022. Россия

«Бандеровцы, очень ждём ваши фирменные селфи на фоне разрушенного Киева и без света», — пишет Николь О.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия сделала всё, чтобы воззвать к разуму Киева, но в итоге получила самый подлый теракт на Крымском мосту. Теперь нацистам предстоит только каяться.

«Сколько раз Россия предупреждала? Сколько призывов остановиться было? Теперь поздно скулить и в чем-то обвинять российские войска. Мы действуем так, как и положено действовать против террористов», — указывает Татьяна П.

«Сообщается, что британские спецслужбы передали разведданные руководству киевского режима, что российская армия сегодня должна была нанести предупреждающий удар по инфраструктуре [на территории бывш. УССР]. Следующим этапом будет полное уничтожение энергетической инфраструктуры страны», — предрекает Павел М.

«Нет электричества — это повод для раздумий, над своим поведением», — отметила Анна П.

Без электричества Ivan Zuber

«Что, нацики, вы готовы идти до конца? Мы не против, ракет у нас ещё навалом. Но всё же было бы разумно сделать шаг в нашу сторону и попытаться согласиться на наши условия», — обращается Антон Ф.

Напомним, 10 октября средства массовой информации киевского неонацистского режима сообщили о потере электричества в целом ряде крупных городов на территории бывшей УССР после массированного ракетного удара высокоточным оружием Российской Федерации.