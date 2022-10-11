Тимур Кондратьев, 11 октября 2022, 07:52 — REGNUM Информация о том, что в целом ряде крупных городов на территории бывшей УССР пропало электричество после массированного ракетного удара высокоточным оружием Российской Федерации, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент известно, что частично электричество исчезло в Хмельницком и ряде районов Львовской и Киевской областей. При этом отмечается, что в Житомире света нет во всём городе. Киевские власти уже призвали жителей отказаться от пользования лифтами, а также отключить все электроприборы.
«Император гневается», — отметил Юрий А.
Многие пользователи пришли к выводу, что отключение света в ключевых городах на территории бывшей УССР магическим образом сказалось на резком сокращении «недовольных граждан» в комментариях.
«А то я смотрю, что из интернета исчезли «недовольные россияне». Без электричества сидят, бедненькие», — пишет Вячеслав С.
Некоторые комментаторы напомнили нацистам, что любые удары по мирному населению со стороны ВСУ они выдавали за какие-то мифические самообстрелы России, которые противоречат здравой логике.
«А что случилось, опять сами себя обстреливают?» — интересуется Анатолий Л.
«Зачем ВСУ обстреливают собственные города? Для того чтобы обвинить Россию?» — задаётся вопросом Сергей П.
«Как заведено у нациков — обстреляли себя сами», — издевается Никита У.
«Хорошо, что у нас ракеты высокоточные закончились ещё в марте месяце. Сами нацики об этом говорили. А то бы подумали на нас», — написал Андрей Г.
Часть людей также припомнила киевлянам, как они на протяжении дней с момента теракта на Крымском мосту радостно скакали по поводу убитых российских граждан и делали весёлые селфи на фоне горящей переправы.
«Бандеровцы, очень ждём ваши фирменные селфи на фоне разрушенного Киева и без света», — пишет Николь О.
Ряд пользователей указывает на то, что Россия сделала всё, чтобы воззвать к разуму Киева, но в итоге получила самый подлый теракт на Крымском мосту. Теперь нацистам предстоит только каяться.
«Сколько раз Россия предупреждала? Сколько призывов остановиться было? Теперь поздно скулить и в чем-то обвинять российские войска. Мы действуем так, как и положено действовать против террористов», — указывает Татьяна П.
«Сообщается, что британские спецслужбы передали разведданные руководству киевского режима, что российская армия сегодня должна была нанести предупреждающий удар по инфраструктуре [на территории бывш. УССР]. Следующим этапом будет полное уничтожение энергетической инфраструктуры страны», — предрекает Павел М.
«Нет электричества — это повод для раздумий, над своим поведением», — отметила Анна П.
«Что, нацики, вы готовы идти до конца? Мы не против, ракет у нас ещё навалом. Но всё же было бы разумно сделать шаг в нашу сторону и попытаться согласиться на наши условия», — обращается Антон Ф.
Напомним, 10 октября средства массовой информации киевского неонацистского режима сообщили о потере электричества в целом ряде крупных городов на территории бывшей УССР после массированного ракетного удара высокоточным оружием Российской Федерации.