Нижний Новгород, 11 октября 2022, 00:48 — REGNUM Четыре моста в Нижнем Новгороде планируют оснастить средствами обеспечения транспортной безопасности. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Нижний Новгород
Нижний Новгород
Иван Шилов, ИА REGNUM

За эти деньги подрядчик должен будет установить специальные инженерно-технические средства на Канавинском, Молитовском и Мызинском мостах, а также на мосту, по которому проходит линия нижегородского метрополитена.

Отмечается, что спецкомплексы будут круглосуточно контролировать подходы к мостам, вести видеозапись и отправлять оповещения в госорганы, отвечающие за транспортную безопасность.