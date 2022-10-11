Нижний Новгород, 11 октября 2022, 00:48 — REGNUM Четыре моста в Нижнем Новгороде планируют оснастить средствами обеспечения транспортной безопасности. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
За эти деньги подрядчик должен будет установить специальные инженерно-технические средства на Канавинском, Молитовском и Мызинском мостах, а также на мосту, по которому проходит линия нижегородского метрополитена.
Отмечается, что спецкомплексы будут круглосуточно контролировать подходы к мостам, вести видеозапись и отправлять оповещения в госорганы, отвечающие за транспортную безопасность.