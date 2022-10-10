Нижний Новгород, 11 октября, 2022, 00:44 — ИА Регнум. Из Нижегородской области в Донбасс отправились три грузовика с гуманитарной помощью и спецоборудованием. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

ИА REGNUM Донбасс

Неравнодушные нижегородцы собрали для жителей братской республики около 10 тонн тёплых вещей, лекарств и оборудования для медицинских учреждений, продовольствия, детского питания и средств гигиены.

Также представители региональной организация ветеранов органов внутренних дел в рамках проекта «Всё для Победы» передали защитникам Донбасса тепловизоры, бинокли и коллиматорные прицелы.