Каракас, , 00:42 — REGNUM Проливные дожди, обрушившиеся на север Венесуэлы 8 октября, привели к гибели в результате наводнений и оползней не менее 36 человек, пропавшими без вести числятся ещё 56. Об этом министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира республики Ремихио Себальос 10 октября сообщает на странице МВД в Twitter.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ремихио Себальос «К сожалению, к настоящему моменту у нас 36 погибших и 56 человек числятся пропавшими».

В пострадавшем районе продолжаются поисково-спасательные работы, он объявлен зоной бедствия. По информации благотворительной организации «Каритас», удар стихии привёл к разрушению около 800 жилых домов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в связи с гибелью людей объявил в республике трёхдневный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв мощного паводка и оползня в штате Венесуэлы Арагуа увеличилось до 25, ещё 52 человека числятся как пропавшие без вести.

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