Москва, 11 октября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Миллиардер, инвестор и владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер отказался от российского гражданства. Об этом бизнесмен сообщил 10 октября в своём Twitter, представитель бизнесмена подтвердил данную информацию Forbes.

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«Этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — сказано в публикации.

Мильнер уточнил, что он и его семья уехали из России ещё в 2014 году, после присоединения Крыма, и не предполагают возвращаться.

Мильнер получил гражданство Израиля в 1999 году, а с 2014 года он и его семья живут в Калифорнии. Как утверждает сам миллиардер, в России у него не осталось активов. Мильнер в этом году вошёл в список Forbes, заняв 15-е место, его состояние оценивается в $7,3 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Forbes, после 4 октября из России уехало около 700 тыс. человек.