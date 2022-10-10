Минск, 11 октября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Глава представительства Евросоюза, посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель покинул свой пост после трех лет работы. Об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию ещё на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата. Я очень сожалею об этом решении, так как был готов продолжать работу с Белоруссией в качестве посла и даже надеялся вернуться в Минск, чтобы там провести последний год своего пребывания в должности», — написал Шубель.

Он отметил, что, когда вступал в должность в сентябре 2019 года, динамика отношений между ЕС и Белоруччией была в целом положительной, но «из-за вопиющих нарушений прав человека и международного права белорусскими властями в 2020 году» отношения ухудшились колоссально.

Обязанности главы представительства ЕС теперь будет исполнять Эвелина Шульц, поверенная в делах ЕС в Белоруссии.