Минск, , 01:03 — REGNUM Первичную профсоюзную организацию белорусского отделения «Макдональдс» зарегистрировали в Минске 27 сентября. А 10 октября представителям сети торжественно вручили свидетельство о регистрации. Об этом сообщает белорусское профсоюзное издание 1prof. by.

Макдональдс Azurinemoon.tistory.com

Отмечается, что переговоры с «Макдональдсом» велись более 10 лет. На данный момент в сети — 25 ресторанов быстрого питания по всей Белоруссии. В организации трудятся около 2 тысяч человек, 7 из них уже вступили в профсоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже несколько лет требует, что на всех частных предприятиях должны быть созданы профсоюзы.