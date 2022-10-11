Артур Савин, 11 октября 2022, 07:53 — REGNUM Сообщение Министерства обороны Российской Федерации о том, что Вооружённые силы России поразили все цели в ходе массированного удара высокоточным оружием по территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Освобожденные территории СВО
Освобожденные территории СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Представители Минобороны РФ утверждают, что «цель удара достигнута». Все обозначенные объекты, среди которых отмечаются системы военного управления, связи и энергетики киевского неонацистского режима, были уничтожены согласно заранее спланированному сценарию российского оборонного ведомства.

«Дядя Вова разозлился, и, как я понял, Крымский мост был последней красной линией, которую перешагнул Киев», — поделился своим мнением Аюбджон Н.

Многие пользователи отметили, что работа российских военных их впечатлила, поскольку на протяжении всего понедельника они находили в социальных сетях подтверждения успешных попаданий высокоточным оружием России по очень важным инфраструктурным и военным объектам нацистов.

«Красиво сработали!» — пишет Мария Л.

«Идеальная работа! Молодцы, военнослужащие России! Крепкого здоровья и низкий поклон», — написала Ирина П.

«Спасибо, Владимир Владимирович! Продолжайте лечить киевский режим от нацизма!» — обращается Наталья П.

Некоторые комментаторы опасаются, что такие массированные удары могут оказаться лишь разовой акцией, чего допустить, считают граждане, ни в коем случае нельзя, поскольку только такое мощное давление способно оказать на киевский режим усмиряющее воздействие.

«Главное — не останавливаться на достигнутом. Едем дальше!» — призывает Сергей Б.

«Это всего лишь первый эпизод, так сказать. Дальше тоже будут удары по центрам управления и по инфраструктуре критической врага», — уверена Лина З.

Часть людей полагает, что после теракта на Крымском мосту, который устроили киевские спецслужбы, глупо было ожидать, что Москва спустит нацистам с рук их преступления.

«Ну как вам, поросята, понравилось? 8 октября вы радовались взрыву на Крымском мосту, а сегодня что-то с кислыми минами сидите. Давайте, похлопайте в ладоши, поскачите, поязвите в комментариях. Самое интересное впереди, ведь Путин не всегда озвучивает свои планы, а они о-го-го какие!» — предупреждает Роман Ч.

Теракт на Крымском мосту
Теракт на Крымском мосту
© ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что массированные удары в ответ на теракты — это то, что может привести население на территории бывшей УССР в чувства.

«В новостях сегодня показывали гарну дивчину, киевлянку, которая с голливудской улыбкой взахлёб рассказывала, как они счастливы всей семьёй, узнав о взрыве на Крымском мосту, где люди погибли. Наверное, после сегодняшних ударов по Киеву её «счастье» стало абсолютным. Главное, чтобы это «счастье» у них теперь не заканчивалось, чтобы напрочь отбило желание совершать теракты и удары по России», — указывает Лариса Д.

Нашлись и те, кто уверены, что, чем жёстче работает российская армия, тем сильнее становится Россия как перед внешними угрозами, так и перед внутренними.

«Враги России, внешние и внутренние, не довольны, трясёт их и корёжит. Значит, правильное решение принял наш Верховный главнокомандующий. Значит, нужно продолжать и развивать начатое», — поделилась своим мнением Ирина Ф.

Напомним, 10 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что Вооружённые силы России поразили все цели в ходе массированного удара высокоточным оружием по территории бывшей УССР.