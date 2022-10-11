Бишкек, , 00:24 — REGNUM Комитет по международным делам парламента Киргизии 10 октября, рассмотрел межправительственное соглашение о делимитации киргизско-узбекской границы.

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Отметим, что первоначально предполагалось, что заседание будет проходить в закрытом режиме, но затем принято решение всё же допустить на него представителей местных СМИ, имеющих аккредитацию в парламенте.

Однако, как журналистам, так и депутатам запретили проносить в зал заседаний любую видео- и звукозаписывающую технику — на входе их тщательно досматривают сотрудники службы госохраны и изымают не только видеокамеры и диктофоны, но также ноутбуки и мобильные телефоны.

Депутат Гуля Кожокулова возмутилась из-за того, что парламентариям предоставили неполный полный пакет документов по соглашению о границе — среди них не оказалось ещё трёх приложений к межправительственному договору.

Ряд народных избранников также выразили протест по этому поводу, подчеркнув при этом, что «нельзя рассматривать вопрос границ в таких условиях».