Бишкек, 11 октября, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Комитет по международным делам парламента Киргизии 10 октября рассмотрел межправительственное соглашение о делимитации киргизско-узбекской границы.

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Отметим, что первоначально предполагалось, что заседание будет проходить в закрытом режиме, но затем было принято решение всё же допустить на него представителей местных СМИ, имеющих аккредитацию в парламенте.

Однако как журналистам, так и депутатам запретили проносить в зал заседаний любую видео- и звукозаписывающую технику — на входе их тщательно досматривали сотрудники службы госохраны и изымали не только видеокамеры и диктофоны, но также ноутбуки и мобильные телефоны.

Депутат Гуля Кожокулова возмутилась из-за того, что парламентариям предоставили неполный пакет документов по соглашению о границе — среди документов не оказалось ещё трёх приложений к межправительственному договору.

Ряд народных избранников также выразил протест по этому поводу, подчеркнув при этом, что «нельзя рассматривать вопрос границ в таких условиях».