Москва, , 00:58 — REGNUM Албанские сепаратисты на севере Косово и Метохии строят большую военную базу, которая уже в начале следующего года может быть использована для изгнания или уничтожения сербов, проживающих в этом регионе. Об этом рассказала российский историк Анна Филимонова 10 октября в Москве в пресс-центре ИА REGNUM во время круглого стола «Сербия на перепутье: Готов ли Александр Вучич к антироссийскому повороту».

Силы Безопасности Косово SUHEJLO

«В Зубином Потоке на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами, в июне этого года началось строительство фундаментальной военной базы для тренировки косовского спецназа. При этом территория просто изымается у собственников, примерно 50 человек остались без своей земли, но Белград про это слышать не хочет. Также север Косово постоянно патрулирует косовская полиция, и это пугает население, потому что они экипированы как космонавты», — рассказала историк.

По ее словам, сербы действительно запуганы, так как на севере края западные инструкторы постоянно проводят тренировки так называемого спецназа сепаратистского Косово, демонстрируя силу. Речь уже идет о контроле всего периметра севера Косово и Метохии военными средствами, добавила Филимонова.

«Решиться ли премьер-министр Косово Альбин Курти на силовое решение? Почему бы и нет, если уже никто не может этому воспрепятствовать? Президент Сербии Александр Вучич никогда не зайдет на территорию Косово. Он может сколько угодно объявлять какую-то повышенную боевую готовность — дело в том, что Вучич, как всегда, все имитирует. И пока Вучич имитирует бурную военную активность, косовские албанцы строят самую крупную военную базу на севере края. Под контролем этой базы весь север. Благодаря ей косовские сепаратисты смогут либо расправиться с сербами, либо их выгнать», — полагает эксперт.

При этом Филимонова подчеркнула, что трудно прогнозировать, когда это могло бы действительно произойти, но первый повод для возможного обострения ситуации на севере Косово и Метохии возникнет уже 1 ноября, когда сербы должны будут перерегистрировать свои автомобили в системе сепаратистского Косово.

«Приштина доделает базу в течение нескольких месяцев. К началу следующего года они будут готовы к любому развитию событий. Я хотела бы упомянуть, что «Силы безопасности Косово» были готовы отправлять свои подразделения и на фронт на территории [б. УССР]. Может быть, они ждут развития ситуации на этой территории. Отход или поражение России для них автоматически даст сигнал, что они могут делать все, что захотят, так как не будет силы, которая способна им противостоять», — рассказала Анна Филимонова.

Напомним, что 7 сентября Альбин Курти сообщил, что Приштина намерена разместить новую базу так называемой специальной полиции на севере Косово и Метохии, населенном преимущественно сербами. База будет расположена в селе Ясеновик в муниципалитете Зубин Поток.