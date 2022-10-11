Нью-Йорк, США, , 00:20 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 октября снижением. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Уолл-стрит Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 93,91 пункта (0,32%), до уровня 29 202,88 пункта. S&P 500 подешевел на 27,27 пункта (0,75%), до уровня 3612,39 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 110,30 пункта (1,04%), до уровня 10 542,10 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $1,81 (1,95%), до уровня $90,84 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 октября — последнего рабочего дня недели — резким снижением на фоне данных по экономике и роста цен на нефть после решения ОПЕК+ о сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки.

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