Саранск, 11 октября, 2022, 00:17 — ИА Регнум. В Саранске организовано выездное консультирование для граждан, подлежащих мобилизации, и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

пресс-служба правительства Мордовии Юридическая помощь мобилизованным в Саранске

Специалисты оказывают бесплатную юридическую помощь на территории Военного комиссариата Саранска по адресу улица Победы, 29 в часы работы призывной комиссии — с 9:00. Также мобильный пункт будет работать на сборном пункте в Рузаевке и при необходимости в районах Мордовии.

В первый день работы пункта, 5 октября, были оказаны консультации семи гражданам. 6 октября консультаций стало на порядок больше — 16. Большинство вопросов связано с отсрочками от мобилизации, получением каких-либо выплат и льгот в случае призыва членов семьи на военную службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обучение мобилизованных граждан Мордовии завершилось в военной части в Ульяновской области. Военнослужащие отправятся в места предназначения вместе с мобилизованными из других регионов.

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