Москва, , 01:13 — REGNUM Администрация Джо Байдена утвердила актуализированную Национальную стратегию для Арктического региона. Её смысл ясен без контекста: в документе словосочетание United States встречается 30 раз, Russia — 21 раз, а никак не относящаяся к Арктике б. УССР — 10 раз. Для сравнения: Швеция и Финляндия упомянуты по три раза, а Дания — дважды. Об этом написала в своём Telegram-канале директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина.

Елена Панина Иван Шилов © ИА REGNUM

Собственно, б. УССР в стратегии «всплывает» всякий раз, когда нужно объявить Россию неправильной, отмечает эксперт.

Кроме того, из текста новой американской арктической стратегии следует, что США в ближайшем будущем большинство видов сотрудничества с Россией в Арктике считают «маловероятным». В тексте также указано, что специальная военная операция усилила геополитическую напряжённость в Арктике.

«А в качестве угроз для себя видит то, что за последнее десятилетие Москва: значительно увеличила свое военное присутствие в Арктике; модернизирует военные базы и аэродромы, развертывает новые береговые ракетные системы, системы ПВО и подводный флот; увеличивает интенсивность учений со снаряжением и командованием, подходящим для Арктики; «пытается ограничить свободу судоходства посредством чрезмерных морских притязаний вдоль Северного морского пути»; и развивает новую экономическую инфраструктуру на своих арктических территориях для разработки углеводородов, других полезных ископаемых и рыболовства <…> Да, это тоже «угроза», — пишет директор Института международных политических и экономических стратегий.

Она также указывает, что «несмотря на вызовы», Белый дом намерен поддерживать такие институты диалога, как Арктический совет, — куда, помимо прочих, входит и Россия.

«Очевидно, из-за «угрожающе сильных» позиций России Вашингтон не готов разорвать последние контакты с Москвой в регионе», — подводит итог Елена Панина.

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

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Как сообщало ИА REGNUM, США будут осуществлять присутствие правительства в Арктическом регионе по мере необходимости для защиты американского народа и защиты своей суверенной территории. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, рассказывая о новой национальной стратегии США по развитию в Арктике.

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