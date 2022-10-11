Тирана, , 01:23 — REGNUM Президент Албании Байрам Бегай 10 октября созвал Совета Безопасности в связи с кибератаками на сайты госорганов страны.

Байрам Бегай mod. gov. al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, совет Безопасности Албании состоит из 14 членов и возглавляется Президентом Республики. Также в его состав входят спикер парламента, премьер-министр, семь министров — обороны, юстиции, внутренних дел, финансов, транспорта, иностранных дел и энергетики.

Закон дает Президенту право «приглашать других участников» на заседания Совета без права голоса.

В последний раз Совет национальной безопасности Албании созывался бывшим президентом Илиром Метой 14 февраля 2022 года из-за напряженности в отношениях между Россией и Киевом.

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