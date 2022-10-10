Тирана, , 23:56 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 10 октября провел встречу с бывшим президентом Албании Альфредом Моисиу.

Эди Рама

На своей странице в социальной сети глава правительства назвал бывшего президента источником мудрости и опубликовал фотографию со встречи.

«С президентом Моисиу неисчерпаемым источником мудрости», — подписал фото Рама, при этом повод для встречи не раскрывается.

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