Пенза, 10 октября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Призванные на службу в рамках частичной мобилизации жители Пензенской области получили вещмешки с дополнительным довольствием. Снаряжение было приобретено за счет средств областного бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные обеспечиваются полным обмундированием и экипировкой

В состав дополнительного набора вошли спальные мешки, по два комплекта нательного и термобелья, рюкзаки, подшлемники, перчатки, коврики-пенки, медицинскую аптечку, защитные очки.

Вещмешки переданы мобилизованным, которые завершили обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, первый состав призванных в рамках частичной мобилизации жителей Пензенской области отправился к месту выполнения боевых задач. Отправляются на территорию Южного военного округа России и военнослужащие из Башкирии и Ульяновской области, которые проходили подготовку вместе с пензенцами.

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