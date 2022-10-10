Вашингтон, 10 октября 2022, 23:55 — REGNUM Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с предводителем киевского режима Зеленским и пообещал продолжать его поддержку, сообщает 10 октября пресс-служба Белого дома.
Отмечено, что Байден пообещал снабдить Киев всем необходимым, в том числе «продвинутыми» системами ПВО.
«Байден пообещал продолжить предоставление [киевскому режиму] всего необходимого для обороны, в том числе передовые системы ПВО», — указано в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.
Кроме того, подчеркнуто, что Байден осудил последние ракетные удары России по территории, подконтрольной Киеву.
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