Тирана, , 23:53 — REGNUM Правительство Албании 10 октября утвердило проект бюджета на 2023 год, о чем журналистам сообщила министр финансов и экономики Албании Делина Ибрахимай.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, министр заявила, что экономика Албании в следующем году вырастет в реальном выражении на 2,6%. Сниженный прогноз вызван макроэкономическими параметрами, которые также обуславливают рецессию в странах Евросоюза.

«Совет министров рассмотрел проект бюджета на 2023 год. Мы прогнозируем, что в 2023 году экономика Албании вырастет на 2,6% в реальном выражении и на 5,7% в номинальном выражении», — заявила Ибрахимай.

Делина Ибрахимай «Согласно проекту бюджета, который мы представили и одобрили в Совете министров, в течение следующего года мы продолжим фискальную консолидацию посредством снижения ожидаемого уровня государственного долга и снижения уровня дефицита».

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