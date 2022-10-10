Приштина, Сербия, , 23:49 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 10 октября приняла участие в церемонии смены командования миссии НАТО в Косово КФОР.

Вьоса Османи Presidency of Kosovo

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи поблагодарила отбывающего командующего миссии генерал-майора Ференца Каяри за службу в Косово и поприветствовала нового командующего — генерал-майора Анджело Ристуччи.

В своем выступлении Османи подчеркнула, что генерал-майор Ристуччи начинает работу в самой пронатовской стране мира. По ее словам, Косово является надежным партнером Североатлантического альянса, членом которого оно намерено стать.

По словам президента, в то время как КФОР сократила свое присутствие в крае, Косово укрепило свою обороноспособность и наращивает партнерство и сотрудничество с миротворческими силами НАТО.

«В 1999 году НАТО вмешалось, чтобы остановить продолжающийся геноцид против народа Косово. 23 года спустя наши военные служат вместе с вооруженными силами США и других стран-партнеров и участвуют в миротворческих миссиях по всему миру. Косово всегда находилось на правильной стороне истории, и мы еще раз показываем это, поддерживая народ б. УССР сейчас, когда мир, демократия и порядок, основанные на международных правилах, снова находятся под угрозой», — заявила Османи.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Косово обсудил КФОР с командующим силами НАТО