Тирана, 10 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Эди Рама 10 октября прокомментировал 50-летнюю годовщину создания Академии наук Албании.

Facebook.com/edirama.al Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что в этот 50-летний юбилей Академии наук албанский язык находится под угрозой, как никогда раньше, поскольку «никого не волнует, как правильно пишутся слова».

«Все, что говорится, и все, что предпринимается против албанского языка посредством академических и псевдоакадемических фальсификаций, на самом деле является лишь верхушкой айсберга, албанский язык разъедается снизу путем тотального злоупотребления им в мировом информационном сообществе, где никого уже не волнует, насколько правильно написаны слова, все заботятся о том, чтобы «отправить» сообщение как можно быстрее», — заявил Рама.

Эди Рама «Большой словарь албанского языка должен стать краеугольным камнем в укреплении той исключительной основы, которую заложили отцы-основатели Академии наук. Я считаю, что единый албанский язык является одним из величайших достояний албанцев и одним из тех сокровищ, которые никому нельзя позволять красть и растрачивать».

«Академия наук — это учреждение, которое активно представляло и защищало высокие национальные интересы албанского языка. Если сегодня у нас сохранен единый язык, то это заслуга в первую очередь академиков того времени и той Академии наук, которая сегодня находится в процессе восстановления своего уровня и своего законного статуса», — заявил глава албанского правительства.