Кострома, , 23:40 — REGNUM В Костроме возбуждено уголовное дело по факту убийства 12-летней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Тело ребёнка с колото-резаным ранением обнаружили в подъезде многоквартирного дома областного центра.

Предварительно установлено, что ранение девочке нанёс её одноклассник. Сейчас с ним беседует следователь и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Ранее ребёнка искал поисковый отряд «Лиза Алерт». Поводом для беспокойства послужило сообщение родителей, которые указали, что девочка не вернулась из школы вечером 10 октября.