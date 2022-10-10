Приштина, Сербия, , 23:43 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 10 октября посетил Клинический центр университета Косово.

Альбин Курти ATA, албанское государственное новостное агентство

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик упомянул о сожжении автомобиля директора отдела внутреннего аудита центра и брата бывшего главы минздрава Косово Арбена Витии Мусы Витии.

По слова Курти, компании, отвечающие за физическую безопасность политика и наблюдение за камерами, не справились со своей работой.

Альбин Курти «19 августа, а затем 7 октября сгорела машина директора отдела внутреннего аудита центра Мусы Витии. После его интенсивной работы были обнаружены и задокументированы многочисленные нарушения в соответствующем отчете».

Политик заявил, что коррупционерам и преступникам, занимающимся поджогами, место в тюрьме, а не за ее пределами, где они используют свою свободу как возможность повторить преступление.

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